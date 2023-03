Liberty Latin America realiza su 1er Tech Summit anual en Panamá

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America” or “LLA”) (NASDAQ: LILA and LILAK, OTC Link: LILAB) realizó su primer Tech Summit anual en Cuidad de Panamá. La compañía recibió a más de 500 asistentes, incluyendo a proveedores, inversionistas y colaboradores, bajo el tema “Driving Growth through Innovation” (Impulsando el crecimiento a través de la innovación).