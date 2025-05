LLYC gana 9 millones de euros en 2024, un 7,2% más.

“2024 ha sido un año especialmente retador para LLYC, por muchos motivos, pero estamos tremendamente satisfechos con el trabajo realizado por el equipo y el resultado alcanzado. Hemos crecido en las principales magnitudes de negocio y seguimos contando con una situación financiera solvente que nos permitirá seguir creciendo en el futuro”, asegura Francisco Sánchez-Rivas, presidente del consejo de administración de LLYC.

El 59% de los ingresos operacionales de LLYC y el 75% del EBITDA recurrente llegaron del área de Corporate Affairs. Marketing representó el 41% de los ingresos operacionales y el 25% del EBITDA recurrente. Por geografías la distribución es la siguiente: Europa (38% de los ingresos operacionales y 29% del EBITDA), América Latina (40% y 28%) y Estados Unidos (22% y 43%).

Estados Unidos, segundo mercado

En total LLYC destinó el año pasado una inversión récord de más de 30 millones de euros para realizar tres adquisiciones en mercados clave: Lambert by LLYC en Estados Unidos, Dattis by LLYC en Colombia, haciendo así de nuestra operación la líder en el mercado, y Zeus by LLYC en España, añadiendo a la compañía grandes capacidades en visualización de datos. Tras la compra de Lambert by LLYC, Estados Unidos se ha consolidado como el segundo mercado más grande de la compañía. La empresa ha ampliado su presencia en la Costa Este y el Medio Oeste, estableciendo una sólida plataforma para el crecimiento futuro. Con un equipo de más de 100 profesionales, la firma combina su experiencia global con conocimientos locales para ofrecer soluciones innovadoras en marketing y comunicación corporativa. En diciembre de 2024, LLYC vendió su participación del 80% en la agencia BAM, con sede en San Diego. La operación, que permitió recuperar la inversión inicial, no afecta los planes de crecimiento en EE.UU.

Un año de transformación

2024 ha sido también un año de transformación para LLYC. La compañía ha acelerado la integración de su oferta comercial, con un importante componente innovador como elemento clave, y ha renovado su modelo organizativo con dos grandes áreas de negocio -Marketing y Corporate Affairs- para hacerlo más ágil y eficiente.

LLYC logró el año pasado contratos muy relevantes en servicios de marketing (Michigan Business Development Corporation, Vodafone, Turespaña o IFEMA Madrid), lo que confirma su enfoque diferencial en la prestación de estos servicios. Además, se ha integrado el 100% de BESO by LLYC y de Apache parte de LLYC, dando lugar a una práctica integrada con servicios de Brand and Ad, Paid Media y Performance, Growth y Deep Learning.

“Somos más grandes y mejores que hace un año. Hemos demostrado nuestra capacidad para superar nuevos desafíos y alcanzar las metas que nos hemos planteado a pesar de afrontar un año de plena transformación. 2025 será clave en nuestra consolidación y crecimiento en medio de una gran incertidumbre, para además trabajar en nuestro nuevo plan estratégico para los próximos tres años. Hemos puesto bases sólidas para ello”, afirma Alejandro Romero, Socio y CEO Global de LLYC.

Más innovación

LLYC tiene un foco continuo en transformar su oferta a través de la innovación. En los últimos 3 años la firma ha destinado a esta partida casi 5 millones de euros. Solo en 2024 la inversión aumentó un 95%, hasta los 2,5 millones de euros, lo que permitió que la compañía creara AI Media Activation, un sistema basado en inteligencia artificial que permite monitorizar y optimizar campañas en publicidad digital. Además, se ha puesto en marcha un asistente de redacción, un proyecto piloto que permite generar borradores de noticias que mantienen el estilo de comunicación de la marca.

Miguel Lucas, Director Senior Global de Innovación en LLYC fue reconocido en 2024 como mejor profesional de relaciones públicas en Europa en los PRWeek Global Awards.

Sobre LLYC

LLYC (BME:LLYC) es la firma global de Marketing y Corporate Affairs, que como partner de sus clientes en creatividad, influencia e innovación, hace crecer y protege el valor de sus negocios, convirtiendo cada día en una oportunidad para nutrir sus marcas.

LLYC, fundada en 1995, tiene presencia en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Bruselas, Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid, Barcelona y Valencia), Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington, DC, Grand Rapids, Detroit, St.Louis y Phoenix), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana.

LLYC está entre las 40 mayores empresas del mundo en su sector, según los rankings de PRWeek y PRovoke. Ha sido elegida Mejor Consultora en Europa 2022 en los PRWeek Global Awards, y Consultora del Año en América Latina 2023 por PRovoke.

En el ámbito bursátil, LLYC cotiza en BME Growth, donde en 2024 ha sido una de las pocas compañías que ha repartido dividendos, reforzando su compromiso con la creación de valor para sus accionistas.