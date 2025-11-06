Panamá hace historia en el FIAP 2025: Star5 posiciona al país como referente creativo e innovador de Iberoamérica

Star5 vuelve a poner el nombre de Panamá en lo más alto de la creatividad regional al consagrarse como una de las agencias más premiadas en el Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) 2025, celebrado en Ciudad de México. Con una inigualable lista de reconocimientos obtenidos por una única y poderosa idea, la agencia será galardonada con el Premio WOW a la Mejor Idea de Iberoamérica, un reconocimiento otorgado por primera vez en la historia del festival.

Este logro consolida a Star5 como un referente de la industria creativa regional y reafirma el papel de Panamá en el mapa internacional de la innovación, el talento y el pensamiento estratégico

Reconocimientos a Star5 en FIAP 2025

Gran Sol | Formatos

Oro | Vía Pública

Oro | Mejor uso de Ambient Media

Oro | Innovación en Outdoors

Plata | Vía Pública, Productos

Plata | Vía Pública, Campañas

Premio País

Mejor Idea de Iberoamérica | Premio WOW

Mejor Agencia Panameña | Ranking Grand Slam Iberoamérica 2025

Este logro consolida a Star5 como un referente de la industria creativa regional. Cortesía

Una idea panameña que hizo historia

La campaña “Decaf Billboards” para la marca global NESCAFÉ® desafió la lógica tradicional de la publicidad exterior al utilizar el silencio visual como herramienta de conexión emocional y reflexión. En un entorno saturado de estímulos, la pieza apostó por la pausa, la calma y la empatía, demostrando que la innovación también puede manifestarse desde la sencillez y la sensibilidad humana.

Este resultado confirma que el talento panameño compite y triunfa en las ligas globales de la industria creativa.

“Este es un triunfo que va más allá de la agencia. Es un orgullo país. Una idea nacida en Panamá fue elegida la mejor de Iberoamérica, demostrando que nuestro talento puede impactar globalmente. Este resultado refleja la cultura que hemos construido: Innovation is Human”, comentó Gabriel Barletta, CEO de Star5

“Decaf Billboards nació de una convicción: cuando el mundo eleva el volumen, una pausa puede ser la idea más poderosa. Este reconocimiento valida una nueva forma de conectar desde la creatividad” afirmó Jorge Heilbron, CCO de Star5.

Este logro suma al posicionamiento de Panamá como un hub creativo en Iberoamérica. Cortesía

Más allá del orgullo sectorial, este logro suma al posicionamiento de Panamá como un hub creativo en Iberoamérica. La visibilidad alcanzada refuerza la reputación del país como un mercado emergente donde el talento, la innovación y la estrategia se convierten en motor de desarrollo y proyección internacional.

Acerca de Star5

Star5 es la agencia líder de marketing communications en Panamá, reconocida por su pensamiento estratégico, innovación y resultados creativos de impacto regional. Tras su transformación en 2021 desde el histórico Star Holding, adoptó un modelo de integración total que une estrategia, creatividad, relaciones públicas, comunicaciones estratégicas, branding, medios, tecnología y contenido digital.

Con más de cinco décadas acompañando a marcas locales e internacionales, Star5 representa el estándar más alto de creatividad e innovación en Panamá y un referente creciente en el panorama iberoamericano.