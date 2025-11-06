adidas revela la mayor colección de uniformes locales antes de la FIFA World Cup 26

La colección combina las identidades visuales e históricas de cada nación con una estética moderna y progresiva. Los diseños reflejan un estilo de juego libre y nuevas perspectivas sobre el fútbol, conectando generaciones de aficionados de cara al torneo más grande en la historia del deporte, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Cada uniforme está inspirado en los elementos más representativos de su país: desde paisajes y arquitectura hasta símbolos culturales y uniformes icónicos del pasado. A través de colores, texturas y patrones, los diseños buscan capturar el alma de cada nación. En toda la colección, se incorporan detalles que rinden homenaje a la historia del torneo, incluyendo guiños a momentos históricos, victorias memorables y fechas significativas, ofreciendo a los fanáticos nuevas sorpresas en cada mirada.

image

Desarrollada con las tecnologías más avanzadas, la línea está pensada para el máximo rendimiento. Los uniformes incorporan el sistema CLIMACOOL+ de adidas, con tejidos elásticos 3D y mapeo corporal que absorben el sudor más rápido, garantizando frescura y comodidad incluso en las condiciones más exigentes. Las tres franjas perforadas mejoran la transpirabilidad, mientras las zonas de malla optimizan la ventilación para los diferentes climas que los jugadores enfrentarán en los tres países anfitriones.

La colección también introduce un nuevo logotipo de adidas con efecto termoimpreso, que genera un aspecto cambiante y dinámico, aportando un detalle visual audaz e innovador.

image

Sam Handy, GM Football de adidas, comentó:

“El uniforme nacional es el símbolo de unión y orgullo de un país. Una Copa del Mundo crea momentos que trascienden el estadio, y hemos diseñado estos uniformes como homenaje a las raíces de cada nación, pero también para celebrar una era en la que cada aficionado, en cualquier lugar, es parte de la historia.” “El uniforme nacional es el símbolo de unión y orgullo de un país. Una Copa del Mundo crea momentos que trascienden el estadio, y hemos diseñado estos uniformes como homenaje a las raíces de cada nación, pero también para celebrar una era en la que cada aficionado, en cualquier lugar, es parte de la historia.”

Resumen de diseño de algunas selecciones:

image

Argentina

Las tradicionales franjas verticales celestes y blancas adquieren un efecto degradado de tres tonos de azul, inspirado en las camisetas de los tres títulos de la FIFA World Cup™: 1978, 1986 y 2022. El cuello trasero incluye la inscripción “1896”, celebrando la fundación de la AFA.

Alemania

En homenaje a los éxitos de Alemania, el uniforme local rinde tributo a algunos de los diseños más icónicos del país. El patrón de diamantes se inspira en las camisetas ganadoras de 1990 y 2014, mientras que el detalle en forma de chevron evoca la de 1994, última vez que Estados Unidos fue anfitrión del torneo.

Italia

El uniforme azul italiano presenta un patrón gráfico repetido basado en las coronas de laurel usadas por atletas y emperadores en el Imperio Romano, símbolo de victoria y triunfo enraizado en la historia del país. “Azzurra”, apodo de la selección (“los azules”), aparece en letras doradas en la parte posterior del cuello.

image

España

El uniforme español para la FIFA World Cup 2026™ presenta un acabado de franjas amarillas sobre fondo rojo, inspirado en la bandera y el escudo del país. La palabra “ESPAÑA” aparece en el cuello posterior, portando el orgullo de la nación.

Japón

El azul clásico del uniforme japonés se revitaliza con un gráfico abstracto en tonos azul ceniza que refleja el horizonte donde cielo y mar se encuentran, una imagen representativa de los paisajes únicos del país.

México

El verde del uniforme mexicano incorpora un patrón vibrante inspirado en el calendario azteca, reinterpretado para la actualidad. La tipografía “Aztechno” y la frase “SOMOS MEXICO” en la parte superior del cuello lucen los colores de la bandera nacional.

Todos los uniformes están disponibles desde hoy en tiendas adidas y en adidas.pa.