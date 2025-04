Panamá impulsa la innovación y redefine el rumbo de la transformación tecnológica con Move On 2025

Esta alianza puede ayudar a brindar mayor cobertura y confiabilidad a empresas, gobiernos y corporaciones, reforzando así la estrategia a largo plazo de Cable & Wireless Business de fortalecer la resiliencia y el alcance de su portafolio de conectividad, lo cual se evidencia en nuestros despliegues de telefonía móvil 5G, la expansión de la fibra óptica fija y este acuerdo con Starlink.

DC5014004.jpg

En esta visión cada vez más tangible, la división comercial Cable & Wireless Business presenta con entusiasmo la octava edición de MOVE ON, el evento insignia de negocios y vanguardia que congrega a los principales fabricantes de la industria tecnológica, así como a los visionarios y líderes de la transformación digital y la convergencia tecnológica del momento.

“La conectividad se ha convertido en el pilar fundamental de la convergencia hacia ecosistemas interconectados, un panorama que estamos renovando proactivamente para ofrecer servicios de valor superior a las empresas y negocios de Panamá. El reciente lanzamiento de 5G es solo el primer paso de una amplia gama de beneficios que transformarán radicalmente la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos a nivel global. La convergencia tecnológica representa la siguiente etapa en esta ecuación de interacción impulsada por la innovación”, enfatiza Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Cable & Wireless Panamá, S.A. durante su intervención en la inauguración de Move On. “La conectividad se ha convertido en el pilar fundamental de la convergencia hacia ecosistemas interconectados, un panorama que estamos renovando proactivamente para ofrecer servicios de valor superior a las empresas y negocios de Panamá. El reciente lanzamiento de 5G es solo el primer paso de una amplia gama de beneficios que transformarán radicalmente la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos a nivel global. La convergencia tecnológica representa la siguiente etapa en esta ecuación de interacción impulsada por la innovación”, enfatiza Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Cable & Wireless Panamá, S.A. durante su intervención en la inauguración de Move On.

Otras interesantes innovaciones presentadas en Move On son SmartRoom Hospitality, una plataforma integral que revoluciona la experiencia de los huéspedes en la industria hotelera; Cloud SmartVoice transforma la manera en que las empresas utilizan Microsoft Teams al permitirles conectarse de forma segura y confiable con el mundo exterior a través de telefonía IP (SIP Trunking); y SmartConnect - BotIA, una solución de inteligencia artificial generativa que eleva la atención al cliente mediante interacciones naturales y eficientes.

moveon2.jpg

Al respecto, el Vicepresidente de Negocios Corporativos de Cable & Wireless Panamá, Danilo Fernandes exaltó la importancia que reviste Move On como plataforma de soluciones innovadoras en el mercado junto a socios estratégicos: “Comprendemos la vital importancia de la trazabilidad de los datos en la era de la convergencia tecnológica. Nos posicionamos como su referente de confianza para guiarles en esta aventura digital, ofreciendo soluciones robustas y seguras que permiten no solo adoptar las últimas innovaciones, sino también garantizar la integridad y el valor estratégico de su información. Nos emociona que naveguemos juntos en este futuro interconectado, donde la interacción de los datos se convierte en un activo invaluable para el crecimiento y la competitividad de los negocios. Somos parte de esta transformación, y estamos aquí para impulsarla junto a ustedes”. Al respecto, el Vicepresidente de Negocios Corporativos de Cable & Wireless Panamá, Danilo Fernandes exaltó la importancia que reviste Move On como plataforma de soluciones innovadoras en el mercado junto a socios estratégicos: “Comprendemos la vital importancia de la trazabilidad de los datos en la era de la convergencia tecnológica. Nos posicionamos como su referente de confianza para guiarles en esta aventura digital, ofreciendo soluciones robustas y seguras que permiten no solo adoptar las últimas innovaciones, sino también garantizar la integridad y el valor estratégico de su información. Nos emociona que naveguemos juntos en este futuro interconectado, donde la interacción de los datos se convierte en un activo invaluable para el crecimiento y la competitividad de los negocios. Somos parte de esta transformación, y estamos aquí para impulsarla junto a ustedes”.

Move On se erige como la plataforma ideal para conectar con expertos, compartir conocimientos y construir el futuro digital de Panamá a partir de la más moderna y renovadora oferta de soluciones tecnológicas. En este espacio dinámico, más de 30 marcas líderes del mercado presentan productos, soluciones y servicios que revolucionan la experiencia del cliente e impulsan el crecimiento, la rentabilidad y la productividad en los negocios.

Con el lema “Epicentro de innovación donde la convergencia tecnológica transforma el futuro” la división Cable & Wireless Business presentó de esta manera la octava edición de Move On con un importante grupo de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron la visión, perspectiva y panorama sobre la unificación de avances que están acelerando la innovación y permitirán una mayor autonomía de procesos al servicio de la conectividad de las cosas como —Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de CWP (+Móvil); Alkin Saucedo, Director Nacional de Telecomunicaciones de la ASEP y Danilo Fernandes, Vicepresidente de Negocios Corporativos de C&W Business— además de expertos internacionales como el conferencista y experto en Innovación Exponencial Paul Roberts; Javier Castrillon Director de Mercado en Veeam; Johannes Segura, Director de Data & AI de Oracle, José Medina Millan, Director de Innovación de Fortinet; Walter Montenegro, Gerente Regional de Ciberseguridad de Cisco y Rudiger Fogelbach, Gerente de Ingeniería de Fortinet; entre otros más.

moveon3.jpg

Move On se ha consolidado como la cita anual de tecnología en Panamá, donde convergen las principales marcas para explorar soluciones, productos, herramientas y plataformas en una jornada única de aprendizaje, conocimiento y networking con experiencia digital, marcando la pauta del panorama internacional en tecnología de negocios.

El evento también ofrece salas de reuniones asesoradas por especialistas certificados y expertos que presentan lo último en transformación digital, modelos de datos, ciberseguridad, conectividad, IoT, servicios inmersivos e interactivos con inteligencia artificial, consolidando a Panamá como un “modelo de referencia tecnológica para la región” con un ecosistema de avances, servicios, informática y telecomunicaciones de primer nivel.