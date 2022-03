WorldWide Medical reconoce a sus socios estratégicos y reitera su liderazgo en el mercado panameño

En el marco de este encuentro, el Chairman de WorldWide Group, Zanoni Selig, resaltó la esencia panameña de WorldWide Medical, que a lo largo de más 15 años que tiene en el país, ha logrado hacerse de una posición privilegiada en el mercado frente a aseguradoras extranjeras. “WorldWide decidió hacer de

Panamá su jurisdicción y es por ello que, con el orgullo del pueblo panameño, queremos ir desde aquí hacia toda la región como parte de nuestro plan de expansión. Nosotros vamos a seguir apostando por este país por lo que cada vez que vayamos a un nuevo destino, llevaremos la bandera panameña, y nuestro exitoso modelo de negocios, en miras a continuar con nuestra misión de ofrecer acceso a la mejor medicina en cualquier parte del mundo”, aseguró.

Por su parte, Fernando Joa, CEO de WorldWide Group, destacó los favorables resultados de la compañía en 2021, que refuerzan su posición en un mercado que aún se encuentra en recuperación: “A pesar de los retos que han surgido en estos últimos años en el sector asegurador, hemos logrado crecer 76% en primas de vida y 26% en salud en 2021, cuando apenas la industria aseguradora empieza su recuperación. Estos resultados demuestran que somos una empresa sólida y sostenible, lo que se ha visto reflejado en la mejora en nuestras calificaciones de riesgo”, dijo Joa.

Los WorldWide Awards 2022 se realizaron en alianza con el NewYork-Presbyterian Hospital, institución con la que se logró un acuerdo en 2021 y que brinda acceso de manera directa, a este hospital clasificado como número uno por 21 años consecutivos en el estado de Nueva York y cuarto entre los principales de Estados Unidos, según el ranking de U.S. News & World Report Best Hospital. Asimismo, a esta alianza se suma los servicios de Weill Cornell Medicine y el Columbia University College of Physicians and Surgeons.

Otro de los importantes anuncios de la noche fue la firma de una alianza estratégica con DKV Seguros, prestigiosa red de asistencia compuesta por más de 40,000 profesionales y 1,000 centros concertados en toda España, además de contar con ocho de los diez mejores hospitales del país en su red. A través de este nuevo socio, WorldWide amplía su red selecta y estará ofreciendo nuevos planes de cobertura y beneficios a sus asegurados en este importante destino médico.

Ganadores

Durante la premiación, las firmas que recibieron la distinción dentro del Top 10 de los WorldWide Awards 2022 en el ramo de vida para Panamá fueron: Douglas Gómez, Ureña y Ureña, Marsh Semusa S.A., Uniseguros S.A., MMA Seguros /Mizrachi Madariaga y Asociados, Administradora de Riesgo y Seguros Inteligente S.A., Kam y Asociados S.A., L.R. Ducruet e Hijos S.A., Ezequiel Vargas Garrido y ADL & Asociados S.A.

En el ramo de salud, resultaron ganadores: MMA Seguros / Mizrachi Madariaga y Asociados, Uniseguros, Somos Asesores de Seguros, Kam y Asociados, Marsh Semusa Panamá, Seguros Triple A, MC Seguros Panamá, Panamericana de Seguros, ADG Seguros y L.R. Ducruet e Hijos S.A. Además de un premio extraordinario a Uniseguros por lograr la mayor producción global.

Durante la premiación se develaron dos importantes anuncios: el WorldWide Academy, a realizarse este año en Miami, Estados Unidos y que consiste en brindar a los participantes charlas y capacitaciones en temas de gran relevancia para el sector, de la mano de destacados y exitosos invitados. Además, se presentó el destino de la Convención de Ventas 2023, que tendrá lugar en San Sebastián, España, con extensión a Burdeos, Francia.

Para el 2022, el grupo WorldWide identifica un panorama favorable para continuar expandiendo su rentable modelo de negocio a nuevos mercados regionales, en donde su cultura cliente céntrica, su efectivo modelo de operaciones, talento humano y fuertes canales de distribución contribuirán a seguir ofreciendo el mejor respaldo.