¿Desayuno antes de las 7 a.m.? Viajar de Panamá Oeste a la escuela en Panamá

Una de las cosas que casi no se hablan pero que es preciso hacerlo, es el hecho de tener que viajar en la madrugada con los niños, cuando la escuela donde asisten, está en la ciudad.

Hoy les hablo sobre mi experiencia con mi hija de 4 añitos, que acaba de comenzar su etapa escolar en una escuelita ubicada en la ciudad de Panamá, ya que tanto mi esposo como yo, trabajamos acá y no la podemos inscribir en una que nos quede cerca de casa.

Por lo general, las escuelas en Panamá comienzan sus clases a las 7:00 a.m., pero ¿Qué pasa si a nuestros hijos antes de esa hora no les da hambre?

Para nadie es un secreto que para que nuestros hijos rindan en su educación, deben estar alimentados; sin embargo en mi caso, a mi hija a esa hora no le da hambre, simplemente porque antes de iniciar su etapa escolar estaba en casa conmigo y desayunaba de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. aproximadamente.

El trajín

Gracias al Señor tenemos la fortuna de poder trasladarnos de Panamá Oeste a la ciudad en un vehículo, la verdad no me quiero imaginar lo difícil que es para las personas que no tienen esa facilidad y tienen que hacerlo en transporte público.

Mi hija en el camino va dormida, llegamos a la escuela antes de las 7:00 a.m. y entonces, la despierto con mucha calma, para poder darle algo de comer (aunque sea poco) y mientras, la peina y de último, la visto.

En este punto si me parece remendable lo siguiente:

Despertarlos con cariño, dándoles un beso, los buenos días e incentivándolos a ir a la escuela.

Podemos colocarle una música suave cuando despierte, puede ser una canción que le guste.

Si no tiene hambre, debemos ser ingeniosos, es decir; podemos picarle trozos de manzana, colocarles un poco de cereal con leche, para quienes toman leche darles al menos tres onzas o una de las que vienen con carrizo, fresas picadas, etc.; son algunas ideas.

Si tu hijo o hija es de los que no desayunan a esa hora, no se comerá todo lo que le ofrezcamos, pero si es importante que sea una buena cantidad, para que al menos pueda estar unas horas con algo en el estómago hasta que en la hora del break pueda comerse su desayuno completo que le preparamos.

Por ejemplo, si mi hija come algo de cereal o se toma la leche me quedo más tranquila y a las 9:15 a.m. se come todo el desayuno que le preparo todos los días.

La realidad

Si bien es cierto que todas las maestras en las escuelas informan que los niños deben ir desayunados, hay diversas situaciones que sólo las madres o padres comprendemos; por ejemplo, si no come a esa hora, si tienen que viajar distancias prolongadas en transporte público para llegar a tiempo, entre otras cosas; entonces es allí donde tenemos que implementar ciertas estrategias para que puedan comer aunque sea un poco de sus alimentos.

Esta es la realidad que se vive y que las madres tenemos que enfrentar, lo importante es el bienestar de nuestros hijos y aunque su escuela esté lejos, siempre podemos resolver y ofrecerles la mejor opción para que así puedan rendir de igual forma en la escuela.

Cuando hay que madrugar para viajar todos los días a la ciudad, no se torna fácil pero tampoco es imposible y sí se puede; sólo debemos ofrecerle alimentos diversos para que puedan comer aunque sea un poco antes de entrar a clases.

Definitivamente, el inicio del periodo escolar de nuestros hijos es realmente una bendición, brindarles la posibilidad de asistir a la escuela es nuestra prioridad y va de la mano con su alimentación y bienestar en general.

¿Te identificas? ¿Estás viviendo este proceso? Puedes compartir tu historia en el privado en mi cuenta de Instagram AQUÍ. ¡Que Dios me l@s bendiga!