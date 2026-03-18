CSS suspende urgencias en policlínica de San Miguelito por trabajos

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó a la población que el servicio de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito será suspendido temporalmente por trabajos de pintura.

Detalles del cierre de la CSS

Los trabajos de remozamiento en el área de urgencias de esta unidad de la CSS iniciarán a las 6:00 a.m. del viernes 20 de marzo y se extenderán hasta las 6:00 a.m. del lunes 23 de marzo de 2026.

Según la institución, estas labores son necesarias para mejorar las condiciones de las instalaciones donde se brinda atención a los asegurados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034372665608163338?s=20&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama informa a la población que se realizará un cierre temporal del servicio de urgencias en la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, debido a trabajos de pintura y remozamiento en esta área.



La suspensión del servicio se realizará desde las 6:00… pic.twitter.com/XeN2mZ28Sp — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Alternativas de atención de la CSS

Para garantizar la continuidad de la atención, la CSS ha habilitado las siguientes opciones para los usuarios que presenten emergencias durante este periodo:

Policlínica Generoso Guardia (Santa Librada): Atención en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Atención en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Hospital Susana Jones (Villa Lucre): Servicio de urgencias disponible las 24 horas.

Tras concluir las adecuaciones, el servicio en la Manuel María Valdés de la CSS retomará su operación habitual el lunes por la mañana.