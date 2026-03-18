San Miguelito 18 de marzo de 2026 - 16:44

CSS suspende urgencias en policlínica de San Miguelito por trabajos

La CSS anunció el cierre temporal del servicio de urgencias en la Policlínica Manuel María Valdés del viernes 20 al lunes 23 de marzo.

CSS suspende urgencias en Policlínica Manuel María Valdés.

CSS suspende urgencias en Policlínica Manuel María Valdés.

Cortesía
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a la población que el servicio de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito será suspendido temporalmente por trabajos de pintura.

Detalles del cierre de la CSS

Los trabajos de remozamiento en el área de urgencias de esta unidad de la CSS iniciarán a las 6:00 a.m. del viernes 20 de marzo y se extenderán hasta las 6:00 a.m. del lunes 23 de marzo de 2026.

Según la institución, estas labores son necesarias para mejorar las condiciones de las instalaciones donde se brinda atención a los asegurados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034372665608163338?s=20&partner=&hide_thread=false

Alternativas de atención de la CSS

Para garantizar la continuidad de la atención, la CSS ha habilitado las siguientes opciones para los usuarios que presenten emergencias durante este periodo:

  • Policlínica Generoso Guardia (Santa Librada): Atención en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
  • Hospital Susana Jones (Villa Lucre): Servicio de urgencias disponible las 24 horas.

Tras concluir las adecuaciones, el servicio en la Manuel María Valdés de la CSS retomará su operación habitual el lunes por la mañana.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá busca médicos especialistas: CSS y MINSA abren 77 plazas de empleo

Bono permanente: CSS lo entregará en abril a jubilados y pensionados

Este jueves y viernes Jubilados y pensionados cobran segunda quincena de marzo

Recomendadas

Más Noticias