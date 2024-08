Panama Jazz Festival celebrará su edición 22 del 13 al 18  de enero de 2025

“Estamos muy contentos de honrar a esta multifacética artista panameña que triunfó en los escenarios de Nueva York cuando el jazz comenzaba a desarrollarse”, expresó el Maestro Danilo Pérez.

Para la próxima edición del Panama Jazz Festival que se celebrará del 13 al 18 de enero de 2025, Serena Praca nos presenta un diseño que muestra los ricos colores y tradiciones afro panameñas con una hermosa silueta de una mujer que canta, recita y baila el jazz.

Panama Jazz Festival 2025 contará con la participación de grandes artistas

El festival contará con reconocidos artistas quienes ya han confirmado su participación en el evento, como lo son Ledisi, ganadora de Grammy y considerada una de las cantantes más destacadas de las últimas décadas y que ha participado en bandas con grandes artistas del jazz, además de ser actriz y escritora. Ledisi tocará con la banda All Star que incluye a John Patitucci en el bajo, Terri Lyne Carrington en la batería y el Maestro Danilo Pérez en el piano.

Otras artistas internacionales que se presentarán en el festival son, la flautista, compositora, escritora y ganadora de reconocidos premios Nicole Mitchell y la banda Princess Orelia Collective dirigida por la saxofonista Patricia Zárate Pérez y conformada por las destacadas músicos Nadia Washington (USA), Yvette Modestín (Panamá), Ciara Moser (Ireland) y Milagros Blades (Panamá).

Los músicos nacionales que se presentarán incluirán a la cantante Mayra Hurley, el pianista Samuel Barrios, el percusionista Lucas Maylin, la cantante Carolina Pérez, el saxofonista Walter Valverde, la violinista Graciela Núñez, el bajista Danilo Andrés Pérez, junto a artistas internacionales como Manuela Sánchez Gourbet y la banda Equinoccio Hábitat.

Conferencia de prensa Panama Jazz Festival

Como cada año el festival contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, New York Jazz Academy, el Berklee Institute of Jazz and Gender Justice y New York University ofreciendo una vez más su gran apoyo al Festival con importantes talleres y presentaciones.

¿Dónde se llevará a cabo la edición 22 del Panamá Jazz Festival?

La 22º edición del Panama Jazz Festival tendrá como sede educativa Ciudad del Saber y conciertos en el Teatro Ateneo y La Plaza; la gran noche de gala en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa y el concierto gratuito de cierre el sábado 18 de enero en el Cuadrángulo de Ciudad del Saber.

El festival se realiza gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la Coproducción de Ciudad del Saber.