Regresa la comedia Arriba, Abajo y en el Medio con sus dos últimas funciones

A petición popular, vuelve a los escenarios la divertida y a la vez reflexiva comedia Arriba, Abajo y en el Medio, obra del dramaturgo español Alfonso Paso, bajo la dirección de Abdiel Tapia.

La historia presenta las aventuras de tres familias que enfrentan la noticia del embarazo adolescente de una hija, abordando con ironía cómo cada estrato social reacciona de manera distinta. Mientras la clase alta y la baja lo toman con indiferencia o pragmatismo, la clase media lo convierte en un drama por las apariencias y la presión social.

Con un elenco espectacular, la obra promete hacer reír, reflexionar e incluso conmover al público, mostrando un retrato agridulce de la mezquindad humana y los dilemas familiares.

Funciones finales:

Sábado 6 de septiembre – 7:30 p.m.

Domingo 7 de septiembre – 7:30 p.m.

Entrada general: $20

Info y reservas (WhatsApp): 6510-6796

No te pierdas esta comedia que regresa para despedirse con dos funciones imperdibles.