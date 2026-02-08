Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre proyectos del Canal de Panamá, reformas electorales y embarazos en adolescente

Este domingo en Debate Abierto la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, conversó sobre los proyectos que serán ejecutados por la entidad, como el de los puertos, el gasoducto y Río Indio. Además, se hizo un análisis sobre las reformas al Código Electoral, los embarazos en adolescentes, economía, entre otros temas, junto a Gabriel Silva, vicepresidente de la Coalición Vamos; Suky Yard, abogada de la Fundación Vida Mujer; Lucy Córdoba, activista de los derechos de la niñez; Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación; Jennifer Delgado Ureta, directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa); y Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).