Champions: City - Chelsea, Hora y cómo ver la final

Los dos finalistas formaban parte del proyecto fallido de una Superliga europea, que generó una enorme polémica, pero pronto se desligaron del mismo y volvieron a la disciplina de la UEFA, jugando ahora la final de Champions.

Para el Manchester City, este partido es una cita con la historia. Sueña con convertirse en el club número 23 en conquistar el trofeo más preciado del fútbol europeo.

https://twitter.com/LigadeCampeones/status/1398337524016336899 Thomas Tuchel = el primer hombre que lleva a a la final de la Champions League en temporadas sucesivas...



2020

2021 #UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/UmhCH0Uf1G — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 28, 2021

Para Guardiola sería la recompensa a un ciclo de cinco años, que pese a diez títulos en torneos nacionales parece inconcluso si no se corona con la Champions.

Nueve años después, el Chelsea puede lograr su segunda corona en el gran torneo. Mientras cuentan las horas para la final, sus aficionados buscan puntos en común entre la generación actual y aquel grupo triunfador de Didier Drogba.

Pese a ciertos síntomas de agotamiento en esta recta final de curso, con tres derrotas en sus cuatro últimos partidos -entre ellas la de la final de la Copa de Inglaterra ante el Leicester (1-0)-, el Chelsea tiene la confianza fuerte por haber ganado al Manchester City dos veces en las últimas semanas: el 17 de abril en la Copa de Inglaterra (1-0) y luego el 8 de mayo en la Premier League (2-1).

Estos son los últimos campeones de la Champions League:

2020: Bayern Múnich (GER)

2019: Liverpool (ENG)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: FC Barcelone (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern Munich (GER)

2012: Chelsea (ENG)

2011: FC Barcelona (ESP)

El Manchester City "sufrirá" en la final de la Champions League, el sábado contra el Chelsea en Oporto, admitió este viernes su técnico Pep Guardiola, mientras que el entrenador rival, Thomas Tuchel, también consideró que no será un duelo cómodo.

"Todos somos competidores y queremos ganar. Comprendemos la importancia del partido de mañana, si ganamos seremos héroes, si no seremos perdedores. Evidentemente no es un perdedor el que llega a esta ronda de la competición, ya es una gran actuación del equipo, pero no ganar es algo que nadie quiere experimentar", dijo Kevin de Bruyne, referente en el ataque de Manchester City.

Con el aval de las autoridades portuguesas, la UEFA ha previsto contar con hasta 16.500 aficionados en el estadio del Dragón, lo que supone un tercio de la capacidad total del recinto. Cada club tiene derecho a 6.000 entradas y 1.700 boletos han sido destinados al público general.

La anterior final de la Champions League, el año pasado en Lisboa, fue a puerta cerrada por la pandemia.

Dónde ver el Manchester City - Chelsea en la final de Champions League.

Fecha: Sábado, 29 de mayo.

Lugar: Estadio Do Dragao, Oporto, Portugal.

Horario: 2:00 pm.

Transmisión: En Panamá el partido se transmitirá a través de la cadena ESPN.