Champions League 2026: Cuándo empieza y cuál es el formato de la Liga

La fase liga de la Champions League 2025/26 se disputará entre el martes 16 de septiembre de 2025 y el sábado 30 de mayo de 2026, cuando se juegue la gran final en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Será la 71.ª final del torneo y la 34.ª desde que pasó a llamarse Liga de Campeones de la UEFA.

El París Saint-Germain (PSG) llega como campeón defensor tras conquistar la Champions League 2025, mientras que el Tottenham Hotspur aseguró su cupo directo como ganador de la UEFA Europa League.

Fechas de clasificación y play-offs de la Champions League 2026

La fase previa al torneo principal definirá los últimos siete equipos clasificados:

Primera ronda de clasificación : 8/9 y 15/16 de julio de 2025

: 8/9 y 15/16 de julio de 2025 Segunda ronda de clasificación : 22/23 y 29/30 de julio de 2025

: 22/23 y 29/30 de julio de 2025 Tercera ronda de clasificación : 5/6 y 12 de agosto de 2025

: 5/6 y 12 de agosto de 2025 Play-offs: 19/20 y 26/27 de agosto de 2025

En total, 29 equipos clasifican directamente por sus posiciones en las ligas nacionales o por haber ganado torneos europeos, mientras que las siete plazas restantes se decidirán en estas rondas previas.

PSG-CHAMPIONSLEAGUE2025.jpg FRANCK FIFE/AFP

Lo que cambia en el formato

Por segundo año consecutivo, la Champions se jugará en fase liga, un sistema que reemplazó a la clásica fase de grupos. Este nuevo modelo reúne a 36 equipos en una sola tabla, donde cada club disputará ocho partidos contra rivales distintos.

Los mejores clasificados avanzarán a los octavos de final, mientras que los equipos en posiciones intermedias deberán jugar un play-off adicional para seguir en carrera.

La gran final en Budapest

El torneo culminará el 30 de mayo de 2026 con la final en el imponente Puskás Aréna, estadio con capacidad para más de 67 mil aficionados, que ya ha sido sede de grandes citas futbolísticas europeas.