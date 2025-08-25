Boxeo Deportes -  25 de agosto de 2025 - 11:51

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Fecha y favorito de la pelea

Canelo Álvarez enfrenta a Terence Crawford en Las Vegas. Conoce la hora, transmisión y quién es el favorito según expertos del boxeo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La esperada pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Fecha, transmisión y favorito

La cartelera principal será transmitida en vivo, permitiendo que los aficionados al boxeo sigan uno de los enfrentamientos más comentados del año.

Respecto al favorito, varias voces del boxeo consideran a Terence Crawford como el favorito, destacando su inteligencia y rapidez por encima de la diferencia de tamaño con Canelo. El exboxeador Shawn Porter señaló que la ventaja física del mexicano está sobrevalorada, y que Crawford tiene mayores probabilidades de llevarse la victoria.

