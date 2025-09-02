Coco Carrasquilla listo para enfrentar a Surinam en debut de Panamá en Eliminatorias 2025

El mediocampista Adalberto Eliécer “Coco Carrasquilla" aseguró que está listo para jugar en la posición que requiera el técnico Thomas Christiansen en la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2025. También señaló que no existe presión alguna pero si el compromiso de lograr el objetivo de entrar al Mundial.

"Mi rol muchas veces es tratar de dominar el partido y darle salida al equipo. Dónde él me necesite, yo voy a estar a disposición", señaló Carrasquilla, demostrando su compromiso y profesionalismo con la Selección Mayor Masculina de Panamá.

Coco Carrasquilla: “Dónde él me necesite yo voy a estar a disposición”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1962876435393114512&partner=&hide_thread=false ¿'Coco' de ? Adalberto Carrasquilla habla de la opción de jugar como enganche como viene haciéndolo con Pumas.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/EzoNVKuerr — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 2, 2025

El equipo nacional inicia su camino en la Ronda Final del Grupo A enfrentando a Surinam este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium, en Paramaribo. El técnico Christiansen dio a conocer el pasado 28 de agosto la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros encuentros de esta fase.

Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025

Jueves, 4 de septiembre de 2025 Hora en Panamá: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Hora UTC: 21:30 UTC

21:30 UTC Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, Surinam

Este debut será clave para medir las aspiraciones de Panamá rumbo al próximo Mundial, y Carrasquilla apunta a ser pieza fundamental en el medio campo.