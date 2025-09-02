Coco Carrasquilla listo para enfrentar a Surinam en debut de Panamá en Eliminatorias 2025

El mediocampista Adalberto Eliécer “Coco Carrasquilla" aseguró que está listo para jugar en la posición que requiera el técnico Thomas Christiansen en la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2025. También señaló que no existe presión alguna pero si el compromiso de lograr el objetivo de entrar al Mundial.
Coco Carrasquilla: “Dónde él me necesite yo voy a estar a disposición”
El equipo nacional inicia su camino en la Ronda Final del Grupo A enfrentando a Surinam este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium, en Paramaribo. El técnico Christiansen dio a conocer el pasado 28 de agosto la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros encuentros de esta fase.
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
- Hora en Panamá: 4:30 p.m.
- Hora UTC: 21:30 UTC
- Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, Surinam
Este debut será clave para medir las aspiraciones de Panamá rumbo al próximo Mundial, y Carrasquilla apunta a ser pieza fundamental en el medio campo.