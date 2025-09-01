Selección Sub-20 de Panamá viaja a Chile para su campamento previo al Mundial

La Selección Nacional Sub-20 de Panamá emprendió su viaje a Santiago de Chile, donde realizará su campamento de preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

El listado oficial incluye a 24 jugadores, de los cuales 14 pertenecen a equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Trece de ellos viajaron anoche desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen junto al cuerpo técnico, mientras que Joseph Jones, del CD Plaza Amador, se unirá al grupo en los próximos días.

La Selección Nacional #PanamáSub20 , viajó rumbo a Chile para su campamento mundialista, luego de publicarse el listado de jugadores convocados con miras a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la @fifacom_es.

El listado incluye a 24 jugadores, 14 provenientes de equipos de la…



Previo al viaje, los jugadores locales iniciaron concentración en un hotel de la capital como parte de la logística de salida.

Durante su estadía en Chile, la Sub-20 panameña disputará varios encuentros amistosos internacionales. Entre ellos destacan los compromisos frente a Egipto, el 18 de septiembre, y Nueva Caledonia, el 20 de septiembre, ambas selecciones también clasificadas al Mundial.

Este campamento representa una etapa clave en la preparación del equipo juvenil, que buscará consolidar su rendimiento antes del debut mundialista.