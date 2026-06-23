Desaparece del Museo LEGENDS la camiseta que usó Iker Casillas en la final del Mundial 2010.

El Museo LEGENDS comunicó la desaparición de una de las piezas más emblemáticas de su colección: la camiseta utilizada por el exarquero español Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

De acuerdo con la institución, la situación se detectó durante una revisión realizada en las últimas horas. Debido a la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo trabaja para aclarar las circunstancias de lo ocurrido.

Por el momento, la entidad no facilitará más detalles y cualquier novedad será transmitida a través de sus canales oficiales.

El Museo LEGENDS, ubicado en pleno corazón de Madrid junto a la Puerta del Sol, es una de las mayores experiencias inmersivas del mundo dedicadas a la historia del fútbol y alberga reliquias y objetos únicos de este deporte.