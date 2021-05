Eurocopa: Preocupación en Bélgica por sus estrellas Hazard y De Bruyne

- "Problemas en un muslo" para Eden -

Eden Hazard apareció distendido este lunes en una videoconferencia de prensa en el centro de entrenamiento de Bélgica en Tubize, pero no ocultó que sigue teniendo "problemas en un muslo".

"Me perdí el último partido con el Real Madrid por una pequeña molestia en el muslo. Desde entonces, he podido descansar una semana y mentalmente estoy bien. Físicamente me tengo que preparar aún y espero evidentemente estar listo el 12 de junio para el primer partido" de la Eurocopa, explicó el extremo belga (30 años), admitiendo que no está "aún al 100%".

"Estaré otra vez bien cuando pueda tener regularidad, cuando reencuentre la confianza, y cuando mi muslo y mi tobillo no me hagan más daño", dijo a los periodistas cuando le preguntaron por su estado de forma.

"He vivido una temporada desafortunada. Desde el inicio de mi carrera, todo ha ido bien y no he tenido muchas lesiones", declaró Hazard, aunque admitió que "no puedo achacarlo todo a la mala suerte".

El exjugador del Lille y Chelsea, que abandonó en 2019 para fichar por el Real Madrid, que pagó al club inglés 100 millones de euros, acumula decepciones desde que viste de blanco, sobre todo por que las lesiones no le han permitido jugar con regularidad las dos últimas temporadas, pero este lunes insistió en que no se ve "en otro lugar que no sea el Real Madrid la próxima temporada", con el que le quedan tres años de contrato.

- Kevin no tendrá que operarse -

La buena noticia en la concentración belga este lunes fue que Kevin De Bruyne, que sufre fracturas en la nariz y en la órbita izquierda, "no tendrá que ser operado", anunció el seleccionador Roberto Martínez.

Según el técnico español, "las noticias son buenas y todo debería estar en orden" para que el centrocampista del Manchester City tome parte en el torneo europeo de selecciones.

De Bruyne sufrió un fuerte golpe con el alemán Antonio Rüdiger en la segunda parte de la final de la Champions perdida 1-0 por el City ante el Chelsea el sábado. Abandonó el terreno de juego a la hora de partido, con la zona del ojo hinchada.

Martínez informó que De Bruyne se incorporará al grupo el 7 de junio tras unos "días de descanso", admitiendo que "con una operación no habría podido participar en la Eurocopa".

"Ahora tenemos la sensación de que estará disponible", se felicitó.

- El regreso de Henry -

Con la preocupación por sus estrellas, el regreso del francés Thierry Henry como adjunto al seleccionador pasó casi desapercibido.

El exinternacional francés volverá a ser ayudante de Martínez, como ya hizo de 2016 a 2018. "Es un honor y un privilegio ser llamado para ayudar a Roberto", declaró Henry, de 43 años, en las redes sociales.

Bélgica es una de las grandes favoritas para la Eurocopa, torneo en el debutará contra Rusia en San Petersburgo el 12 de junio.