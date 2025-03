FIBA AmeriCup 2025: ¿Cuándo es el sorteo y en qué bombo está Panamá?

Todos los equipos serán sorteados en los siguientes grupos: Grupo A, Grupo B o Grupo C. Cada grupo podrá contar con un máximo de dos equipos de CONCENCABA o CONSUBASQUET.

Nicaragua, como país anfitrión, será ubicado automáticamente en el Grupo C. Estados Unidos y Canadá, al ser los equipos mejor clasificados, serán asignados al Grupo A y Grupo B, respectivamente. Los equipos restantes serán sorteados y distribuidos en uno de los tres grupos.

El FIBA Americup se jugará en del 23 al 31 de agosto del 2025 en Managua, Nicaragua.

El sorteo de la FIBA @AmeriCup 2025 se acerca, y Panamá conocerá pronto a sus rivales. La Oficina Regional de FIBA para las Américas ha anunciado que el sorteo oficial de la FIBA AmeriCup 2025, que se llevará a cabo en Miami, Florida, el miércoles 26 de marzo a las 5:00 p.m. (Hora de Ciudad de Panamá) y se transmitirá en vivo en el canal oficial de FIBA en YouTube. Los 12 equipos se dividirán en cuatro bombos, cada uno con tres esferas, según el Ranking Mundial FIBA Masculino actual. Bombo 1: Estados Unidos , Canadá y el anfitrión Nicaragua Bombo 2: Argentina , Brasil y Puerto Rico Bombo 3: República Dominicana , Venezuela y Uruguay Bombo 4: Bahamas , Colombia y Panamá

Formato de la Competencia: Los dos primeros equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros equipos, avanzarán a los cuartos de final. Los ocho equipos que avancen a los cuartos de final serán clasificados del 1 al 8 según su posición final en la fase de grupos. Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a la ronda de semifinales, donde competirán por un lugar en el juego por la medalla de oro, mientras que los equipos perdedores jugarán por la medalla de bronce.