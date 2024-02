Hillary Heron recibe reconocimiento por su salto doble mortal

Embed - Hillary Heron on Instagram: "“ THE HERON” Tucked double back salto with 1 1/2 twists It’s official my name will forever stay in gymnastics history books I would like to thank God for always protecting me and guiding me through the right direction, my family for their unconditional support. I want to thank my coaches @carlosr_gil @yareimivazquez for always pushing me to my full potential and for coming up with crazy ideas that lead us to history-making performances Last but not least, I would like to thank my team @nolimitspty_oficial @colimpicopanama @drtsangyau @terapistasfisicosnacionales @entrena.tumente for their support in every step of the way! See you in floor finals this Sunday • “EL HERON” Doble mortal agrupado con 1 1/2 giros Es oficial mi nombre queda plasmado para siempre en los libros de la gimnasia artística Quiero darle las gracias a Dios por siempre protegerme y guiarme en la dirección correcta, a mi familia por su apoyo incondicional. Gracias a mis profes @carlosr_gil @yareimivazquez por siempre llevarme hasta mi máximo potencial y por siempre alimentar mi locura y buscar nuevas ideas que nos llevan a realizar presentaciones históricas Por último pero no menos importante me gustaría agradecer a mi equipo @nolimitspty_oficial @colimpicopanama @drtsangyau @terapistasfisicosnacionales @entrena.tumente por todo su apoyo en cada paso del camino! Nos vemos en la final de suelo este domingo"

