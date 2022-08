Kyrie Irving planea terminar su carrera fuera de los Estados Unidos

"No tengo que renovarme. Voy a empezar mi 12ª temporada en la mejor liga del mundo y me siento cada vez mejor. Cuando tenga 38 años y tenga tiempo para reflexionar realmente sobre mi carrera, haré eso, pero hasta entonces, disfruto cada momento. Y no, no me retiraré del baloncesto con 38 años, estaré en ligas a través del mundo enseñándole a los jóvenes todo lo que me enseñaron a mí", dijo Kyrie Irving.