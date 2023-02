Natalia Mills reconoció la dificultad del proceso para llegar al Mundial 

Pensó en retirarse

Natalia confesó que en cierto momento de su carrera pensó en retirarse, pero en el camino, muchas personas la ayudaron a seguir.

"En algún momento de mi vida pensé en retirarme, pero yo dije que quería luchar con ustedes, el tiempo de Dios es perfecto y quiero agradecerle a Víctor Suárez que me dijo no me rindiera. También a mi Madre, hermana , Papá y mis tías que están en el cielo", destacó Natalia Mills.

"Estamos en el Mundial" fueron las últimas palabras de Mills.

Nacida un 22 de marzo de 1993 en la calle 15 de Parque Lefevre, en Ciudad de Panamá, “La Capi”, como le llaman sus compañeras, será una de las piezas claves de Panamá en el Mundial Femenino 2023.