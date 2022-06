Thomas Christiansen rechazó ofertas para quedarse con Panamá

Thomas Christiansen tomo la palabra y comentó, "primero quiero darle las gracias al comité ejecutivo que hizo posible esta renovación. Me siento muy agradecido con la gente, por el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia, y el cuerpo también se siente muy agradecido con Panamá".

"Para mi no ha habido nunca duda de seguir con la selección de Panamá. No hemos jugado con ofertas, sino que ha sido puro sentimiento y me siento con la obligación de devolver ese cariño con resultados a futuro".

El presidente de la federación indicó que esto no es solo una simple renovación, sino que también va acompañado con un plan de de infraestructura del fútbol panameño.

Sobre este tema Christiansen opinó, "la calidad humana y futbolística en Panamá es muy buena, lo que hay que hacer es trabajarlo e invertir en ella, si no se invierte es muy difícil progresar por mas ganas que uno ponga. La verdad me gustaría que el país se involucre un poco mas para apoyar en esta infraestructura que estamos planificando".

Manuel Arias por su parte comentó, que están invirtiendo en este cuerpo técnico para traer, mas allá de un resultado de llegar a un Mundial, resultados de desarrollo.

Seguidamente, Christiansen confesó que sí tuvo ofertas y que estas incluso eran hasta superiores a la de Panamá, pero desde un principio le dejo claro a sus agentes que no las escuchara.

"Mi primera intención era quedarme con la selección de Panamá, se que es importante el dinero, pero no lo es todo, para mi es más importante sentirse a gusto y la verdad me siento muy bien en Panamá, con el respaldo de la federación y el cariño de la gente".

En el tema de los amistosos, Manuel Arias reveló, "tenemos ya firmado un partido con Arabia Saudita, estamos esperando respuesta para otro amistoso frente a Marruecos en septiembre, tenemos otras opciones e invitaciones como Korea del Sur, Tailandia, y Paraguay, pero estamos analizándolos".

"La idea es tener dos partidos amistosos en septiembre, dos partidos amistosos en noviembre y posiblemente un tercero que, por cierto me gustaría que fuera aquí en Panamá, porque creo que nuestra afición lo necesita".

Thomas Christiansen finalizó la rueda de prensa añadiendo, "nosotros también queremos que la federación crezca, con las asistencias que podemos obtener de las universidades de Panamá, creo que eso puede ser una gran ayuda tanto para la federación como para las instituciones educativas, también vamos a ofrecer conocimientos y nos gustaría contar con el apoyo para que ellos también nos echen una mano, aprendan y abran un poco más el horizonte para mejorar en todos los aspectos".

Christiansen seguirá a cargo de la selección mayor de Panamá por cuatro años más hasta 2026.