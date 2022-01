Thomas Christiansen: "Tuvimos una posesión muy estéril"

"El fútbol es a base de goles y hoy no fuimos capaces de meterlos y al final tuvimos una posesión importante contra Costa Rica , dominamos pero fue estéril no pudimos crear las ocasiones de gol", dijo Thomas Christiansen en conferencia de prensa después del partido ante Costa Rica.

Para el técnico hispano-danés, no fue el mejor partido de la selección de Panamá pero tiene la esperanza de que el resultado del próximo domingo puedan dominar a Jamaica y alejarse de los 'ticos' para asegurar un puesto más alto en la tabla de posiciones de eliminatorias.

"Es obvio que el resultado de hoy nos deja a Costa Rica más cerca, pero el domingo si ganamos a Jamaica y ellos no a México aumentamos la ventaja pero hay que resolver con Jamaica. Todos podemos tener un traspies un partido mal, no sacar las conlusiones del partido, que mínimo era un empate, pero así es el fútbol, pudimos distanciarlos, pero eso nos hace sentirnos más vivos y en la clasificatoria, señaló Thomas Christiansen.

SOBRE JOSÉ FAJARDO

El delantero panameño falló de las jugadas más claras por la selección de Panamá ante Costa Rica y ha sido muy criticado al respecto, por lo que el técnico Thomas Christiansen respondió:

"Cecilio Waterman estaba lesionado, no podía contar con él, José Fajardo no es del agrado de mucha gente. pero si analisas el juego, da muchas oportunidades, hace buenos movimientos, pero sí falta el gol".

El trabajo de Keylor Navas con Costa Rica fue crucial, pero según los ojos del entrenador de la selección de Panamá, no fue solamente el portero del PSG, sino la posesión estéril de los suyos.

"Keylor es un gran portero, no lo descubriré yo, creamos las ocasiones pero no fuimos capaces de meterlo. Merecimos mucho más la victoria en Panamá y hoy también merecíamos algo más. El equipo no jugó como se esperaba".

SOBRE LA AUSENCIA DE NEGRITO QUINTERO EN EL XI

"Quintero es el único caso que he visto que le ha dado COVID dos veces, la primera en Perú con aislamiento y después acá en Panamá".