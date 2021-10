DOCTOR MILAGRO | Alí queda sin palabras al ver a su padre

En medio de esta sorpresa, se conoce que el papá de Alí tiene cáncer de garganta y le quedan pocos días de vida; pero él aseguró que no quiero ver al hombre que le hizo tanto daño.

Y mientras eso ocurre, fallece una paciente en medio de una cirugía que atendían Ferman y Ali, quien se muestra extrañado por lo ocurrido y exige una autopsia para aclarar el deceso de la mujer.

Más adelante, Alí se encontró a su madre, quien soltó el llanto al verlo; pero él la rechazó, diciéndole a la cara algunas verdades.

Sigue el veneno de Damla

Damla no ha dejado de meterse en la relación de Nazli y Alí, ahora, le dijo que ella planea terminar con él pero que no se atreve porque no quiere hacerle daño, a lo que Nazli le respondió que está equivocada y le pidió no meterse entre ellos.

Pero eso no es todo, Damla se burló y le dijo en su cara que ella no pudo abrazar a Alí para que se sintiera mejor por la llegada repentina de sus padres.

Todo esto, ante la decisión de Tanju de separarlos y de enviar a Nazli al hospital solidario.

