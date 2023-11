¡Alarmante! 25 empresas solicitaron suspensión de contratos

Quevedo resaltó que el “70% de los empleos en Panamá son presenciales, quiere decir esto que cualquier restricción de movilidad por la razón que sea genera desempleo de manera automática, tenemos que ver lo que nos hizo la pandemia donde las restricciones de movilidad arrasaron con 407 mil empleos formales del sector privado”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1725506977583800708&partner=&hide_thread=false “Lamentablemente estamos gestando un proceso inflacionario en medio de una crisis laboral … y a eso le agregamos una pérdida de confianza muy fuerte en el clima para la inversión privada porque estamos generando incertidumbre”, @renequevedo50. #TReporta pic.twitter.com/6rCV28YjT6 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2023

Pérdidas de oportunidad laboral tras cierres y protestas en el país

“Por lo menos serán 50 mil empleos entre los que vamos a perder y los que no se van a generar, y no solamente empleo formal sino también informal. No olvidemos que hoy Panamá tiene 765 mil informales, inclusive la van a tener complicada si no hay movilidad”, indicó Quevedo. “Por lo menos serán 50 mil empleos entre los que vamos a perder y los que no se van a generar, y no solamente empleo formal sino también informal. No olvidemos que hoy Panamá tiene 765 mil informales, inclusive la van a tener complicada si no hay movilidad”, indicó Quevedo.

Mientras tanto, Mitre indicó que “en el portal de Empleos Panamá los quince primeros días del mes de noviembre, en comparación con los meses de octubre y septiembre hemos tenido un porcentaje de menos de 50% de publicaciones de vacantes, a pesar de esto hay empresas que han seguido publicando vacantes y en búsqueda de personal".

Por otro lado, el director Mitre, detalla que “todos los temas de imposibilidad de movilización, las situaciones sociales que se están viviendo, las protestas y demás están teniendo una incidencia en el empleo y obviamente en este proceso de recuperación”.