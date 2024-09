Actores de Harry Potter rinden homenaje a Maggie Smith, la inolvidable profesora McGonagall

Le podría interesar: Gary Oldman, famoso por su papel de Sirius Black, aspira a ser Dumbledore en la serie de Harry Potter

Parte del elenco de las películas de Harry Potter se han pronunciado a la noticia de fallecimiento de la inolvidable profesora McGonaball, quien fue interpretado por la actriz británica Maggie Smith.

El actor Rupert Grint, intérprete de Ron Weasley, compartió su tristeza por la pérdida de la actriz en sus redes sociales.

"Con el corazón roto al escuchar sobre Maggie. Ella era tan especial, siempre hilarante y siempre amable. Me siento increíblemente afortunado de haber compartido un set con ella y, particularmente, de haber compartido un baile. Te extrañaré, Maggie. Le envío todo mi amor a su familia", escribió en una emotiva publicación, donde se ve una foto de ellos en las películas de Harry Potter.

Además, como gesto de homenaje, cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen en la que la veterana actriz le da un beso en la mejilla."

La actriz Emma Watson, le dio vida al papel de Hermione Granger, fue una de las que quiso expresar su sentir tras la noticia del fallecimento de la actriz a través de sus redes sociales y lo hizo a través de una Historia de Instagram.

“Cuando era más joven no tenía ni idea de la leyenda de Maggie, la mujer con la que tuve la suerte de compartir espacio”, escribió la actriz, además quiso destacar su amabilidad, honestidad y buen homor.

Por otro lado, el actor Tom Felton, quien interpretó el papel del malvado Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, también quiso hacer sentir su tristeza por la pérdida de Maggie Smith y le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram.

"Profundamente triste por despertar con la noticia de la muerte de Maggie. Simplemente no había nadie como ella. Gracias por cuidar de nosotros literalmente desde el primer día. Gracias por no hacer que me echaran del set cuando no podía dejar de reír durante tu clase de transfiguración. Gracias por mostrarnos el camino. Levanten sus varitas", escribió el actor.

