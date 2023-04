¡Es oficial! Harry Potter tendrá una serie en HBO.

"Las historias de cada uno de los libros de Harry Potter (siete tomos) de (J.K.) Rowling se convertirán en una serie durante una década", dijeron en un comunicado.

"El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mi, y me alegro de participar en esta nueva adaptación que permitirá alcanzar un nivel de profundidad y detalle que solo una serie de televisión de larga duración puede ofrecer", dijo la novelista británica en el escrito, según informa AFP.

Asimismo, prometen una nueva precuela de "Juego de Tronos", titulada "A knight of the seven Kingdoms: the edge knight" "Un caballero de los siete reinos: el caballero del filo", que tiene lugar cien años antes de los acontecimientos de la serie original, y que seguirá alimentando la saga tras la primera precuela "House of the Dragon", del verano de 2022.

Todos los fans tanto de las producciones visuales, como de las obras, se mantendrán muy atentos a los próximos avances de la creación de esta serie, mostrando las ansias de conocer, acerca de la trama, la época en la que estará ambientada y sí volverán los entrañables personajes.

