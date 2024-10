Adiós a Anita Correa: Celebridades rinden homenaje a su legado

Le podría interesar: ¿Qué discapacidad tenía la influencer panameña, Anita Correa?

La triste noticia del fallecimiento de Anita Correa ha conmovido a muchos, y varias celebridades se han pronunciado en sus redes sociales para rendir homenaje a su legado y expresar sus condolencias. Muchos de ellos la recuerdan por su autenticidad, compromiso y su capacidad para conectar con el público a través de su contenido inspirador.

Embed - María Laura Cárdenas Zambrano on Instagram: "Según cuenta la leyenda del hijlo rojo todos estamos conectados a alguien mediante un cordón invisible, que se puede enredar, pero nunca romper. “Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper”. Y creo que en mi caso tu eras mi hilo rojo, ANITA CORREA! Un personaje en todo el sentido de la palabra, para mi la hermana pequeña que el cielo me regaló. Ahorita no quisiera estar escribiéndote esto porque siempre que hablábamos de si esto llegará a pasar que íbamos a hacer la una sin la otra (TU SIN MI, TE MUERES), así me decías, y aquí estoy sintiendo como me dejaste con medio corazón y te llevas la otra parte. La vida me dió un privilegio al conocerte, y que fuéramos TWINS, tu para mí eras un ejemplo de superación, valentía, coraje, esfuerzo pero sobretodo amor. Como te dije ayer y hoy TE AMO, TE ADMIRO Y TE RESPETO, pero sobretodo siempre estaré ORGULLOSA DE TI. La promesa que te hice, TE LA CUMPLIRÉ! Pero ahora disfruta de la felicidad que solo la paz del cielo te podía dar, ya no hay dolor, ya no hay ansiedad, ya no hay tristeza. Ya solo hay PAZ que tanto necesitabas. Me saludas a Asís, dile que ahí le devuelvo a su hermanita, que gracias por prestarte TE AMO SIS BUEN VIAJE A LA ETERNIDAD PRECIOSA."