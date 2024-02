Akim aclara la situación con la llamada de Yemil

Qué es lo que dice mi gente en los carnavales loco Qué es lo que dice mi gente en los carnavales loco

Dijo el intérprete de Rosa Marchitada, cuando su colega le pidió que le dijera algo a las personas en la presentación, creando una euforia en el público.

Para nadie es un secreto que el artista Yemil, se encuentra recluido en un Centro Penitenciario cumpliendo una condena por violencia psicológica contra su expareja.

A raíz de esto, se ha creado mucha polémica puesto que muchos se preguntan que como estando en prisión pudo realizar dicha llamada, por lo que Akim aclaró que todo resultó ser una grabación simulada que utiliza para sus presentaciones.

A través de sus redes sociales emitió un comunicado que decía lo siguiente.

"Nos dirigimos a ustedes para aclarar un punto importante relacionado con el reciente evento celebrado durante los carnavales, donde el artista Akim, al finalizar utiliza grabación simulando ser una nota de voz , desde su celular donde aparece la voz del artista Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido en el mundo de la artístico como Yemil, la misma fue generada mediante programas de tecnológicos de inteligencia artificial, utilizando como base grabaciones de estudios de vieja data del referido artista", explicó sobre la situación confusa.

En el comunicado se dijo que esto se hace con el propósito de mejorar la experiencia del evento y brindar un mensaje claro y conciso a los asistentes, de que a pesar de la situación legal de Yemil, sigue siendo un eje referente a la cultura urbana del país.

