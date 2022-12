Anne Heche no estaba drogada cuando sufrió el accidente que le costó la vida

En un principio se especuló con que las sustancias que habría ingerido antes de ponerse al volante habían sido las causantes de la colisión que hizo que el vehículo se incendiara. Sin embargo, la autopsia final que se le ha realizado no revela ningún indicio de que su percepción se hubiera deteriorado por el consumo de drogas ilícitas.

Según el informe del forense del condado de Los Ángeles obtenido este martes por Page Six, la actriz dio positivo por benzoilecgonina, cocaína, fentanilo y cannabinoides, pero no se puede considerar que estuviera drogada. Los restos encontrados en su organismo determinan que no había tomado cocaína ni marihuana el día del accidente, y el fentanilo detectado se le administró para aliviar el dolor cuando ya había ingresado en el hospital.

Finalmente se ha determinado que la causa oficial de su muerte fue la inhalación de humo y las quemaduras de segundo grado que sufrió en el 12 por ciento del cuerpo, a lo que también contribuyó una fractura de esternón causada por un traumatismo por objeto contundente, probablemente el volante del coche.