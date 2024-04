Anuel AA demuestra que Yailin La Más Viral quedó en el pasado

Actualmente, ambas parejas mantienen relaciones con nuevos protagonistas, en el caso de Yailin se encuentra junto al rapero Tekashi 6ix9ine, mientras que Anuel AA está con la joven Laury Saavedra.

Sigue leyendo: Anuel AA y su reencuentro con Cattleya después de un año

La relación amorosa de Yailin y Anuel estuvo cargada de emociones y de momentos inolvidables, incluso la pareja se tatuó sus nombres como prueba de amor, pero ahora quieren dejarlo atrás.

En el caso del intérprete de Más Rica que Ayer, decidió cubrir el tatuaje que se hizo de la madre de su hija, el cantante se había tatuado el nombre "Georgina", el cual es el nombre real de la cantante.

Yailin en su momento, también cubrió el tatuaje que se hizo de Anuel AA, por lo que ambos han dejado claro que su capítulo ya llegó a su fin y que lo que pasó ya está en el pasado y enterrado.

Actualmente, Anuel AA tiene una relación con Laury Saavedra, una mujer que logró robarse el corazón del cantante en el momento menos inesperado y posiblemente iniciaron su relación a mediados de julio 2023. ¿Quién es Laury Saavedra?

Embed - “REAL HASTA LA MUERTE” on Instagram: "Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año pero noooooooo y no me pregunten esa mierda TAMPOCO LOS PLANES ESTAN MUY HIJOS DE PUTAS COMO PA DECIRLOS EN UNA ENTREVISTA!!!!!!! Dios me esta bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco!!!!!!! Yo soy TRAPERO, Canto reggaeton, RAPEO, MODELO, SOY UN DISEÑADOR EMPEZANDO EN LA INDUSTRIA DE FASHION Y ESTE AÑO DEBUTO ACTUANDO EN HOLLYWOOD COMO SIEMPRE LO SOÑÉ MÁS Q CANTAR, No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aun no ha salido mi álbum nuevo AHORA EN FEBRERO Y MARZO VA SALIR UNA OLA DE CANCIONES Y REMIX NUEVOS BIEN HP + EL ÁLBUM INUNDANDO LA CALLE PERO LO MÁS HP ES TODO LO Q ESTA PASANDO CON MI CARRERA APARTE DE LA MÚSICA TODO EL MUNDO PENSABAN Q SE ME HABÍA JODIO LA CARRERA CUANDO ME SEPARE DE FRABIAN Y ESO FUE LO MEJOR QUE ME PASO EN MI VIDA!!!!!!! TENGO UN EQUIPO NUEVO DEMASIADO DE HPPPP NO SUBESTIMEN A NADIE EN LA VIDA Y EN ESPECIALMENTE EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA, PORQUE AVECES EL CANTANTE ES EL Q HACE TODO Y SACRIFICA TODO Y OTROS COGEN EL CRÉDITO AL IGUAL Q HAY EQUIPOS QUE CARGAN AL CANTANTE Y EL CANTANTE SE CREE Q ESTA DONDE ESTA POR Q EL SE CREE Q ESTA CABRON Y NO VALORAN A SUS EQUIPOS… RECUERDEN Q JORDAN NO SE GANÓ LOS CAMPEONATOS SOLO NUNCA PERO A LA MISMA VEZ EL SÍ ERA EL Q TIRABA EL ÚLTIMO TIRO DEL JUEGO PA GANAR EL JUEGO Y SIEMPRE LA METIA "