Anuel AA le dice a Arcángel que su último álbum nadie lo escucha

Anuel AA sigue arremetiendo contra Arcángel después que le dijo que amigo de él no es, pues el artista sigue más dolido que nunca ya que le mandó un fuerte mensaje.

Comenzó diciendo el intérprete de "Mas Rica Que Ayer" que además destacaba que a pesar de estar hospitalizado ha logrado un sold out en su próximo concierto en Washington.

Tu álbum salió y nadie se dio cuenta ‍ eso lo ponen en la calma nama cuando tu llegas para que no te sientas mal Tu álbum salió y nadie se dio cuenta ‍ eso lo ponen en la calma nama cuando tu llegas para que no te sientas mal

El último álbum de Arcángel fue realizado por el productor musical panameño, Dimelo Flow.

Arcángel le responde a Anuel AA

Arcángel no se quedó callado y en ese misma publicación le escribió: "De esta ni el NARCAN TE AYUDA. Lambe tallo saca la mierda esa de EP!! Dale q tu no me hacías caso antes!! Ahora contestas pa sacar la basura esa!!!"