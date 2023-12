Anuel AA sigue sacando los trapos sucios de Arcángel

Anuel AA no para, tras el estreno de Feliz Navidad 8 de Arcángel, en donde La Maravilla le da duro al hueso al ex de Yailin , este ha querido decir algunos secretos de Arcángel.

Tu eres chota, y el que pusiste a cantar en la canción también es chota y su jefe también es chota, yo siempre he andado con diablos y he sido uno y ni tu ni nadie va a tener los cojones de tener los problemas que he tenido yo.

Arcángel se burló en la canción que anteriormente Anuel AA había dicho que 6IX9INE, el rapero de ascendencia mexicana y que actualmente es la pareja de su ex Yailin La Más Viral, era su rapero en inglés favorito, lo irónico que ahora se odian a muerte y este está criando a su hija Cattleya y enseñándole a nadar.

Por último Anuel AA le dijo que no se escondiera detrás de la guardia que tiene en su casa, que además él no tiene miedo de volver a la cárcel. ¿Será una amenaza para Arcángel?

¿Qué es Chota en Puerto Rico?

La palabra "chota" tiene diversos significados en los países de Latinoamérica; pero, en el contexto puertorriqueño, propio de los cantantes Arcángel y Anuel, este término hace alusión a una persona suelta de boca, chismosa, delatora o soplona.