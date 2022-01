¿Anuel y Yailin la Más Viral se comprometen a matrimonio?

Las demostraciones de amor entre ambos no han parado, y el ex de Karol G ya le a dicho a su chica dominicana que no piensa dejarla. Tanto Yailin como Anuel preparan este 14 de febrero el lanzamiento de un nuevo tema, “Si tu me buscas yo estoy en el barrio, donde se mata y se roba y donde se chinga a diario; yo soy así, así crecí, con confío en cuero por eso ando con sicarios”; inicia Yailin la Más Viral y luego Anuel dice "Mami, cuánto tú me quieres; a este nivel nadie te ama, como los billetes de cien"; dice parte de la nueva canción.

