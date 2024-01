Anyuri estrena "Diablito Perfecto" ¿Qué pasó con Jhonathan Chávez?

Esta nueva producción, la cual está bajo la producción de LH, Johnny Jey B y Tony K ya superó las 22 mil vistas en la plataforma de streaming YouTube.

Incluso, está posicionada en el #4 en tendencias de música. Sin embargo, muchos se preguntan, si el tema con el tipiquero Jhonathan Chávez se va a estrenar o no.

Pues lo último que publicó la Cuchita era que no podía publicar el video "Diablito Perfecto" hasta el lunes, pero el tema que acaba de publicar no es junto al tipiquero. ¿Será que viene para carnavales?

¿Qué pasó con Jhonathan Chávez y Anyuri?

El tipiquero Jhonathan Chávez había salido a defender a la Cuchita porque vio una serie incontrolable de ataques hacia la artista y eso le causó mucha tristeza. "De verdad que yo no vengo a señalar a nadie, pero debo reaccionar de una muy objetiva y respetuosa, sin embargo, no puedo ocultar que me da mucha tristeza ver como atacan a través de las redes sociales en vez de usar ese tiempo para ayudar a los demás", expresó.