Arcángel habla sobre su relación con Anuel AA y deja las cosas claras.

Durante la entrevista, Tony Dandrades, le preguntó si era amigo de Anuel AA, a lo que él le respondió un rotuno "NO".

Frabian Eli Carrión, es el cuñado de Arcángel y fue amigo, representante artístico y socio de Anuel AA, pero desde el año pasado están enfrentando una batalla legal, ya que Carrión demandó al intérprete Más Rica que Ayer, por incumplimiento de contrato al despedirlo sin justificación.

Ante está situación, Anuel AA alega malversación de sus ganancias y robó.

"Yo no tengo nada que opinar sobre esa situación, yo lo que si te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Frabian y soy el tío de las hijas de Frabian", expresó Arcángel, agregando que es su responsabilidad velar por la seguridad de ellos.

"Tampoco soy su enemigo, tampoco le deseo mal porque ese no es mi súper poder, ese no es el especial mío, no es el odio, el especial mio es el amor de verdad y la buena vibra"

Dijo Arcángel, referente a Anuel AA.