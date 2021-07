Ashton Kutcher ha renunciado a viajar al espacio por su esposa

"Cuando me casé y tuve hijos, mi mujer me dijo que, desde el punto de vista familiar, no era una decisión inteligente ir al espacio cuando se tienen niñas pequeñas", ha explicado en declaraciones a Cheddar News. "Se suponía que iba a ir en el siguiente vuelo, pero al final no estaré".



Lo que no ha aclarado es si siguió la retransmisión en directo de la aventura de Richard Branson del pasado fin de semana y si sintió envidia cuando le vio bajar triunfante de la nave Unity tras llegar al borde del espacio y flotar durante cuatro minutos en el interior de la cabina a 87 kilómetros sobre la superficie terrestre.

