Bad Bunny abre su primer restaurante en Miami

Por si no fuera suficiente con su dominio de las listas de éxitos o su reciente debut cinematográfico en la cinta de acción 'Bullet Train', en la que lucha a muerte nada menos que contra el legendario Brad Pitt, el cantante Bad Bunny acaba de meter cabeza en el mundo de la hostelería con la apertura de su primer restaurante en la ciudad de Miami.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChH8wUELWsn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Gekk (@gekkomiami)

Como han explicado los dos socios en conversación con la revista 'Food and Wine', Gekko se inspira en la cultura japonesa -el término podría traducirse como 'luz de luna'- tanto en lo relativo a la decoración como en lo referente al menú. Tanto es así, que además de servir originales platos que supondrán una vuelta de tuerca a las recetas tradicionales del sushi, el restaurante pretende especializarse en la preparación de la ternera Wagyu, ofreciendo los mejores cortes de tan suculenta carne.

"Hemos elegido Miami porque yo paso mucho tiempo aquí y su cultura me recuerda a la de mi casa", ha expresado el intérprete boricua, quien triunfa estos días con su exitoso disco 'Un verano sin ti', sobre las razones de su ubicación. "Miami es una ciudad en la que me puedo relajar. Me encanta salir a cenar, ver el océano. Simplemente es una ciudad genial", ha señalado orgulloso.