Ben Affleck agradece a George Clooney su flexibilidad como director: 'Me daba mucho tiempo libre para ver a mis hijos'

Al margen de la estrecha amistad que existe entre ellos desde hace décadas, la relación profesional de George Clooney y Ben Affleck , director y actor protagonista, respectivamente, de la película "Tender Bar", no podría ser más satisfactoria.



Ben ha reconocido ahora que siempre le estará agradecido al astro de Hollywood por la flexibilidad que imprimió a su calendario, lo que le brindó tiempo más que suficiente para estar con sus hijos (Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su extinto matrimonio con Jennifer Garner) sin tener que descuidar por ello sus compromisos profesionales.



"Mi vida ha cambiado mucho. En cuanto tuve hijos, me pareció muy evidente que tenía que dar prioridad a la necesidad de pasar tiempo con ellos. George fue espectacular en ese sentido. Él también es padre y me dejaba marcharme los fines de semana para reencontrarme con ellos, o me dejaba salir antes del set. George verdaderamente entiende y aprecia lo importante que es para mí poder ver a mis niños", ha revelado el intérprete en conversación con la revista People. Hay que recordar que George Clooney tiene a los mellizos Ella y Alexander, de cuatro años, con su esposa Amal Alamuddin.

