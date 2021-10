¡Boza en Falda! Al mejor estilo de Bad Bunny

Quien en los últimos meses ha hablado abiertamente sobre el tema, es el puertorriqueño Bad Bunny, quien en otras oportunidades ha lucido prendas que usualmente usan las mujeres. "Me gusta cuando me visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. La anécdota con mi madre es real (lo del clóset) porque yo no tengo ropa de hombre, ni tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner ”; dijo El conejo malo, tras defenderse luego de los comentarios que dejó hace unos días de: “ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdía en la sección de mujeres, mirando conjuntos, colores, cortes, diseños. Y luego cuando era mi turno de comprar ropa era un aburrimiento”.