Boza y Sech nominados en los "Premios Tu Música Urbano"

Aquí te presentamos las categorías donde están nominados Boza y Sech. Para votar por ellos, puedes acceder al siguiente enlace

Nominaciones de Boza

REMIX DEL AÑO / REMIX OF THE YEAR

· 911 Remix — Sech, JhayCo

· AM Remix — Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny

· Ella Remix — Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle

· Fiel Remix — Wisin, JhayCo, Anuel AA ft. Myke Towers, Los Legendarios

· Poblado Remix — J Balvin, Karol G, Nicky Jam Ft. Crissin, Totoy El Frío, Natan & Shander

· Sal y Perrea Remix — Sech, Daddy Yankee, J Balvin

· Tiroteo Remix — Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro y Pol Granch

· Volando Remix — Mora, Bad Bunny, Sech

ÁLBUM DEL AÑO — NUEVO ARTISTA / ALBUM OF THE YEAR — NEW ARTIST

· Bucle — Boza

· Cotidiano — Kevvo

· Err Bambini — Brray

· Hecho en Medellín — Blessd

· Inter Shibuya — La Mafia — Feid

· Krack Deluxe — Lenny Tavárez

· Microdosis — Mora

· Temporada de Reggaetón — Duki

· Unisex — Dalex

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdeNwFAuimm%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by NevarezPR (@nevarezpr)

Nominaciones de Sech

TOP ARTISTA MASCULINO / TOP ARTIST — MALE

· Anuel AA

· Daddy Yankee

· Don Omar

· Jhay Cortez

· Nicky Jam

· Ozuna

· Residente

· Sech

· Wisin

REMIX DEL AÑO / REMIX OF THE YEAR

· 911 Remix — Sech, Jhay Cortez

· AM Remix — Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny

· Ella Remix — Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle

· Fiel Remix — Wisin, Jhay Cortez, Anuel AA ft. Myke Towers, Los Legendarios

· Poblado Remix — J Balvin, Karol G, Nicky Jam Ft. Crissin, Totoy El Frío, Natan & Shander

· Sal y Perrea Remix — Sech, Daddy Yankee, J Balvin

· Tiroteo Remix — Marc Seguí Ft. Rauw Alejandro y Pol Granch

· Volando Remix — Mora, Bad Bunny, Sech

COLABORACIÓN DEL AÑO / COLLABORATION OF THE YEAR

· Desesperados — Rauw Alejandro, Chencho Corleone

· Lo siento BB — Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

· Mamiii — Becky G, Karol G

· Medallo — Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavárez

· Miénteme — Tini, María Becerra

· Ram Pam Pam — Natti Natasha, Becky G

· Una Nota — J Balvin, Sech

· Volví — Aventura, Bad Bunny

ÁLBUM DEL AÑO — ARTISTA MASCULINO / ALBUM OF THE YEAR — MALE ARTIST

· 42 — Sech

· De Mi Para Ti — Jay Wheeler

· Jose — J Balvin

· La 167 — Farruko

· Las Leyendas Nunca Mueren — Anuel AA

· Legendaddy — Daddy Yankee

· Timelezz — JhayCo

· Vice versa — Rauw Alejandro