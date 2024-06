Camila Cabello vive un incómodo momento al querer halagar a Cristiano Ronaldo

Camila Cabello halaga a Cristiano Ronaldo y queda confundida

En un video que circula en redes sociales, se ve a la intérprete de Bam Bam, hablar sobre el partido que tuvieron y sobre la victoria alcanzada.

"Escuché que ayer tuvieron un partido de fútbol y escuché que ustedes ganaron, así que solo digo, tal vez soy el amuleto de la suerte de Portugal o algo así y de hecho, un fanático que conocí ayer me enseñó a decir algo en portugués", dijo la cantante a su público.

¡Felicidades, Portugal! Vamos, Cristiano Ronaldo ¡Felicidades, Portugal! Vamos, Cristiano Ronaldo

Expresó Camila Cabello, pero la respuesta de su fanáticos la dejó desconcertada, ya que sonó como si la estuvieran abucheando.

"Está bien, muchachos, no me abucheen porque ella me dijo que eso los convencería. ¿Saben qué? Abucheen a esa perra", continúo diciendo, sin saber que no la estaban abucheandom si no que estaban manifestando la celebración de Cristiano Ronaldo, cuando dice "Siuu".