Carrera de Johnny Depp: ¿Cuáles son las mejores películas?

Los abogados del actor Camille Vasquez y Benjamin Chew, abogados de Depp, explicaron en el programa 'Today' que "el veredicto es abrumadoramente positivo para Johnny.

Fue unánime: hubo siete personas que decidieron que fue difamado. Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: 'No he visto a Johnny sonreír así en seis años".

Por si no lo recuerdas estas son las mejores películas en las que Depp ha participado y marcado la vida de muchos, te las enumeramos:

Capitán Jack Sparrow: Piratas del Caribe

Willy Wonka: Charlie y la fábrica de chocolates

Ichabod Crane: Sleppy Hollow

Edward: El joven manos de tijeras

Sweeney Todd: El Barbero Diabólico de la Calle Fleet

El Sombrero Loco: Alicia en el país de las maravillas

James “Whitey” Bulger: Black mass

J.M. Barrie: Descubriendo el país de Nunca Jamás

Glen Lantz: Pesadilla en la Calle Elm

Durante su celebración por dos décadas de vida artística Johnny ya cuenta con más de 11 millones de seguidores en Tik Tok, esto no se compara a la mitad que tiene en Instagram que posee la estrella de Piratas del Caribe.

Limpiar su nombre es su misión

El actor nacido en Kentucky el 9 de junio de 1963, dejó la secundaria a los 16 años con el deseo de ser una estrella de rock al día siguiente del veredicto, el músico inglés Jeff Beck anunció en un recital en Gateshead que grabará un disco con el actor.

Depp, se sumó al tour de musico británico apenas terminó el juicio. En el concierto, los fans adelantaron el festejo cantándole espontáneamente el Happy Birthday.

Los expertos esperan que ahora incluso sea más la gente dispuesta a comprar su álbum o ver sus próximas películas por la fiebre que generó el caso y los miles de fanáticos en todo el mundo que querrán manifestarle su cariño de alguna manera.