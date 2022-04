Chimbala se disculpa con Panamá y explica el tema de las Jordan

Chimbala causó mucha polémica en redes, luego que dijera mientras se probaba unas zapatillas, que "las Jordan no venían de Panamá ", una frase que no fue tomada de la mejor forma en el país; Japanese lo abordó y brindo sus explicaciones.

"Mi gente de Panamá, ellos no pueden pensar nunca cosas negativas de mí hacia ustedes, nunca; eso que yo dije no lo dije en concepto que Panamá tiene las cosas malas, no mal interpreten eso, saquen lo bueno también; yo soy un chamaquito que apoyo mucho y me gusta mucho la música de allá (Panamá), tú sabes que soy un fundido con la música tuya Japa (Japanese)", publicó en un primer video Japanese.