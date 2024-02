Christian Nodal revela su intrépida conquista a Cazzu

¿Cómo la conquistó Christian Nodal a Cazzu?

Hasta la fecha no explicamos cómo pasó pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar por que era invitada. Cantamos una canción que se llama 'Si te falta alguien'", relató Nodal a la revista mexicana The Urbanda. "Traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Las argentinas son muy difíciles, me querían dejar en la friendzone, pero dije" Tengo que darlo todo", era mi crush'".

El resto es historia; ahora Christian Nodal y Cazzu han formado una hermosa familia.