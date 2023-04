Cocadas, Bacalao: Comidas típicas en Semana Santa

En Panamá, se conmemora la Semana Santa comiendo como se debe, pues tradicionalmente el la mesa de muchos ciudadanos, puedes encontrar desde cocadas hasta pescado seco y no se diga el pan bon y de beber limonada con raspadura.

image.png Empanada de Bacalao

Cocada: Siendo uno de los platos tradicionales de nuestro país, sus ingredientes principales son el coco rallado, raspadura o piloncillo; esta última puede ser sustituida por miel de caña o azúcar morena, no lleva harina de trigo y la vuelve una opción baja en carbohidratos pero muy deliciosa.

Dulce de marañón, forma parte de esas tradiciones de Semana Santa, en los hogares, es costumbre secar las pepitas de este fruto para luego ser asar y luego preparar un delicioso postre con el mismo. Al igual que la mermelada de marañón, siendo uno de los postres de nuestra cultura.

Empanada de bacalao: Popular durante el Viernes Santo es un hábito para muchos panameños, esta empanada de bacalao siempre será un plato interesante para seguir la tradición de comer algo rico y salado en estas fechas. La masa es a base de harina, se rellena con bacalao previamente preparado y con sofrito de pimentón, cebolla, cilantro, ajo y curry.

Estos platos representan los saberes heredados de nuestros antepasados, por lo que mantenerlos es garantizar que las futuras generaciones las conozcan y las deleiten. También están otros productos como la Miel me sabe o Bienmesabe.

Razón por la que no se come carne roja en Semana Santa

Durante la Cuaresma y la Semana Santa, muchos se abstienen de comer carne de res, de cerdo y de pollo y, en su lugar, comen pescado. Esto, a pesar que en la biblia católica no existe un versículo explícito que indique no comer carne en estos días, la abstinencia tiene mayor relación con una costumbre que se ha venido compartiendo de generación en generación, prefieren no consumir carne el Viernes y Sábado Santo, pues en esas fechas, se conmemora la muerte de Jesús.