Daddy Yankee reaparece en una nueva faceta como predicador

Daddy Yankee ofrece por primera vez su testimonio de vida

A través de sus redes sociales, Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee compartió el momento en que apareció este domingo en una iglesia evangélica en Puerto Rico y tuvo la oportunidad de ofrecer por primera vez su testimonio de vida.

Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo

Comenzó diciendo el cantante retirado de 47 años.

Daddy Yankee, reconoció en todo momento que es un milagro de vida, ya que señaló que ha estado en medio de la muerte y que Dios lo ha salvado.

"Dios me envió un verdugo llamado la salud, no lo vi venir. Estaba un día en Colombia al borde de la muerte, estoy cantando en un sitio, estoy en el hospital con un pies aquí y el otro allá, y cuando despierto el doctor me dijo estabas al borde de la muerte", contó el cantante retirado de 47 años.

Además recordó que cuando fue joven recibió un impacto de bala y reconoció que Dios lo ha protegido en todo momento.

Dios no estuvo lejos, siempre estuvo cerca Dios no estuvo lejos, siempre estuvo cerca

Manifestó Daddy Yankee, quien reveló que en momentos de estar a punto de morir, le pidió a Dios que lo salvará y que a cambio le serviría y es lo que esta haciendo en estos momentos.