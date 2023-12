Daddy Yankee reconoce a Dios como su salvador: "Cristo vive en mí"

No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito, por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nunca logré llenar, siempre faltaba algo, pero esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacio que sentía por mucho tiempo. No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito, por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nunca logré llenar, siempre faltaba algo, pero esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacio que sentía por mucho tiempo.

Empezó diciendo el interprete de "Gasolina", "recorrí el mundo ganando muchos premios, pero me di cuenta de algo que dice la biblia por eso esta noche no me averguenzo en decir y reconozco que Jesús vive en mi y que yo viviré para él."

Todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra también lo reconocerá con el padre, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia.

Fueron las palabras de Daddy Yankee que emocionó al público presente y anunciando que de ahora en adelante todo será para honra y gloria de Dios.