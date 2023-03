Daniel Radcliffe será papá por primera vez

La estrella de "Harry Potter" y Darke llevan juntos una década después de conocerse por primera vez durante el rodaje del drama de 2013 "Kill Your Darlings". Radcliffe y Darke se reunieron más tarde en el set de la comedia dramática "Don't Think Twice" en 2016, y Darke ha aparecido más recientemente en varios episodios de la serie de comedia de TBS "Miracle Workers" de Radcliffe.

Anteriormente, el actor había dejado saber que cuando tuviera hijos quería que ellos también vivieran la magia de los sets, solo con la condición de mantenerlos lejos de la fama. "Debería evitarse a toda costa", expresó Radcliffe.